«win or lose».. ديزنى تستعد لطرح فيلم أنيميشن جديد خلال 2023

تستعد شركة ديزني العالمية، لطرح فيلم رسوم متحركة جديد يحمل عنوان «win or lose»، خلال عام 2023 المقبل.

وبدأت «ديزني» بمشاركة شركة بيسكار العالمية التحضير للعمل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وطرحت بوستر تشويقيًا له تمهيدًا لعرضه خلال عامين، إذ تدور أحداثه في إطار المغامرة والتشويق.

وكانت ديزني أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لطرح فيلم الأنيميشن الجديد «Lightyear»، والمقرر عرضه بموسم صيف عام 2022 المقبل.

ويسلط الفيلم الضوء على شخصية «باظ يطير»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في سلسلة أفلام «TOY STORY» الذي صدر أول جزء منه عام 1995.

116 مليون مشترك

في سياق مختلف، أعلنت والت ديزني العالمية وصول عدد مستخدمي منصة بث الأفلام عبر الإنترنت حتى 3 يوليو الماضي إلى 116 مليون مشترك، وهو ما يزيد عن ضعف عدد المشتركين في نفس التوقيت من العام الماضي، وهو ما يعني أيضًا انضمام 4. 12 مليون مشترك جديد إلى ديزني بلس منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي بدأت فيه المنصة بث حلقات جديدة من الأعمال الشهيرة مثل ذا فالكون ووينتر سولجير ولوكي وفيلم لوكا.

أشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن منصة نتفليكس المنافسة وهي أكبر منصة لبث الفيديو في العالم وصلت إلى رقم 209 ملايين مشترك في مختلف أنحاء العالم بعد أكثر من 10 سنوات من انطلاقها، في حين أن ديزني بلس وصلت إلى 216 مليون مشترك خلال أقل من عامين.

كما أشارت ديزني إلى أن خدمة بث الفيديو التابعة لها هولو تضم حاليًا 8. 42 مليون مشترك، في حين ارتفع عدد مشتركي خدمة إسبن بلس إلى 9. 14 مليون مشترك.

وتتوقع ديزني وصول إجمالي عدد مشتركي ديزني بلس بحلول أواخر 2024 إلى ما بين 230 مليونًا و260 مليون مشترك على مستوى العالم.