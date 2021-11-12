جهاز تعمير الساحل الغربي: قرية بدوية جديدة بمدينة برانى فى مطروح

أكد اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى أنه الجهاز بصدد إنشاء محور جديد لخدمة أبناء مطروح فى قلب الصحراء بمدينة برانى .

واضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه جارٍ إنشاء تجمع بدوى جديد يضم 24 منزل بمساحة 150متر مربع كامل التشطيب يشتمل على مربوعه وحمام خاص بمدخل منفصل والوان حديثه مناسبة لأهلنا فى الصحراء بخطوط معمارية حديثه.تسليم مفتاح كامل التمويل دون المرافق.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، في بيان إعلامي له، أن مشروع القريه البدويه بسيدى برانى بتمويل استثمارى (9,1) مليون جنيه بدعم من الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى مضيفا أن كل منزل يتكون من صالة و3 غرف نوم ومربوعه و2حمام بينهم حمام خاص بـ المربوعة مساحة خلفية مفتوحة خاص بتربية الطيور والمواشي وهناك مسافة تباعد 25 متر لمراعاة الخصوصية.

وأشار أنه من المقرر أن يبدأ من غدا السبت استلام الموقع بالتنسيق مع محافظة مطروح بمنطقة ابو ميلاد جنوب مدينة سيدى برانى بمسافة 25 كيلو متر موضحا انه استقبل عدد من اعضاء مجلس النواب بمطروح وهم النائب حسن فتحي أبوقديرة والنائب جمال الشورى والذين بذلا كل الجهد لنجاح المشروع وحل الخلافات بين الأهل والأقارب.

وتابع إن أعمال التصميمات من خلال المكتب الفنى لجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وهم تصميم معمارى مهندسة هناء حلمى وهيلانه صبحى وتصميم إنشائى مهندس محمد فرج ومهندسة هدير رجب ومهندسة الكهرباء سمر الشناوى تنفيذ منطقة تنفيذ مطروح مهندس علاء الجندى ومهندس خالد عاشور والفنى سيد سيف مؤكدا علي أنه قريبا سيتم البدء فى إعداد التصميمات لقرية جديدة بموقع جديد فى قلب الصحراء فى ضوء تقدم الأعمال فى المشروع واستقبال اهلنا للتصميمات.