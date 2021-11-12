ما موعد أول يوم رمضان 2022.. وسبب تفضيله على باقي الشهور

موعد أول يوم رمضان 2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لما للشهر الكريم من روحانيات في نفوس المسلمين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع هلال الشهر الكريم وأسباب تفضيله على باقي الشهور الهجرية و موعد عيد الفطر المبارك.



ما موعد أول يوم رمضان 2022

وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المركز القومي للبحوث الفلكية بحلوان فإن اللجنة الشرعية المكلفة باستطلاع هلال الأشهر الهجرية التابعة لدار الإفتاء المصرية ستقوم باستطلاع هلال شهر رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022 الموافق يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وبذلك يكون أول أيام شهر رمضان إما يوم السبت 2 أبريل أو يوم الأحد 3 أبريل المقبل حيث يأتي مبكرا عن العام السابق بنحو 11 يوما حيث حيث تقوم اللجنة برصد الهلال من أكثر من 6 موقع مختلفة بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من رؤية الهلال من عدمه بوضوح كامل من خلال نقاط متفرقة.



أسباب تفضيل شهر رمضان على باقي الشهور الهجرية

شهر رمضان المبارك هو الذي تكرم الله سبحانه وتعالى فيه على العالمين بنزول القرآن الكريم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله لذلك يضاعف لعبادة ثواب العبادات في هذا الشهر الكريم من صلاة وتسبيح وقراءة القرآن والاعتكاف والتهجد وصلاة القيام وغيرها من العبادات التي يجب على الملايين من المسلمين بمختلف دول العالم الإكثار منها في الشهر الكريم طمعا في رضا الله والتقرب إليه بالإضافة إلى انتصار المسلمين في أولى غزوات الرسول صلوات الله عليه وسلم ببدر التي من الله فيها عليهم بتحقيق حقق انتصارا كبيرا على مشركي مكة مما ترك أثرا طيبًا في نفوس المسلمين.

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موعد عيد الفطر المبارك 2022

وفقا للحسابات الفلكية التي تؤكد أن موعد أول يوم رمضان 2022 هو يوم 2 إبريل المقبل فإنه بالتالي يكون موعد عيد الفطر سيكون في 2 مايو المقبل، وذلك وفقا للحسابات المبدئية للمراصد التابعة لدار الإفتاء المصرية التي تكلف بها لوضع مواقيت الصلاة و استطلاع الهلال وغيرها من علوم الفلك التي اشتهر بها العرب.