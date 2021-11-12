الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس غرفة مواد البناء يكشف كيف تحقق مصر حلم الـ100 مليار دولار صادرات

كمال الدسوقي
كمال الدسوقي

قال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة المواد العازلة، إن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة كورونا، حيث تمكنت من تحقيق معدلات نمو في الصادرات على الرغم من غلق كثير من الدول أبوابها للتصدير إلا أن مصر حققت زيادة في صادرات الصناعات الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع.

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن قطاع مواد البناء شهد زيادة في الصادرات بقيمة 15% بمقارنة بالعام السابق أبرزها المواد العازلة والسيراميك والأدوات الصحية، وتم فتح أسواق جديدة هذا العام في آسيا منها دولة كورويا وتايوان وسيرلانكا وأبرز الدول التي يتم التصدير لها بشكل عام هي السعودية ودول أفريقيا .

وكشف عن عدة محاور يجب إتباعها لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات قبل عام 2030 أبرزها التركيز على  الصناعات  الكبيرة والمتوسطة وأهمها السيارات والبتروكيماويات حيث تعد تلك الصناعات من الصناعات الضعيفة في التصدير، مؤكدًا ضرورة إعادة استراتيجية الدولة ووضع سياسات تصنيعية ثابتة ومدروسة ويتم التركيز على التصنيع بهدف التصدير بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأردف أن مصر تمتلك في الوضع الراهن بنية تحتية جيدة ومناسبة للنهوض بالقطاع الصناعي وخلق منتج ينافس العالمية، كما يجب إزالة معوقات التصدير ومعوقات التراخيص والتحول الرقمي في كافة الإجراءات  وإلغاء جميع الضرائب الموجودة على القطاع الصناعي مثل الضرائب العقارية وخطوط الإنتاج ومعدلات الإنتاج والتوسع في إتاحة القروض.

الصناعات الصادرات الغذائية السيارات التصدير سياسات

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