إزالة 83 حالة تعدٍ على مساحة 45 ألف متر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 83 حالة تعدٍ على مساحة 45 ألفا و150 متر مباني، و17 قيراطا بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 80 حالة تعدٍ على مساحة 45 ألفا و150 متر مباني بمراكز (ههيا- كفر صقر- أولاد صقر- ديرب نجم- الحسينية- الإبراهيمية- أبوحماد- منيا القمح- فاقوس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وكانت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصنافين، قد شنت حملة لإزالة حالة تعدٍ لبناء سقف الدور الثالث علوى على مساحة ٩٤م بكفر سلامة إبراهيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة والقسم الهندسي بالوحدة، بحملة إزالة لبناء دون ترخيص، عبارة عن بناء الدور الثالث دون الحصول على ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن المخالف.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.