بعد 24 ساعة.. «المحرصاوي» يلغي تكليف عميدة دراسات إسلامية بالإسكندرية

◄الدكتورة سعيدة صبح عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية



أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الأستاذة الدكتورة سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، السابق لشئون التعليم والطلاب للقيام بعمل عميد الكلية.

وذلك بعد يوم واحد فقط، من قرار رئيس الجامعة، بتكليف الدكتورة نجوى عبدالمحسن عبدالفتاح شتا، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

وحصلت عميدة الكلية الجديدة على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر عام 1986م، وكانت من أوائل الدفعة، كلفت للعمل معيدة بقسم الفقه عام 1987م، وحصلت على درجة التخصص الماجستير، وعينت مدرسًا مساعدًا، واستكملت الدراسات العليا حتى حصلت على درجة الدكتوراه، وعينت مدرسا عام 1998م، تدرجت بعد ذلك حتى أصبحت أستاذا مساعدا، ثم بعد عدة سنوات رقيت وحصلت على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجة علمية عام 2017م.

تولت عميدة الكلية الجديدة العديد من المواقع الإدارية بداية من رئيس قسم الفقه، ومرورا بوكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث عام 2019م.

شاركت عميدة الكلية الجديدة في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.