التحريات: الأطفال الثلاثة لقوا مصرعهم لاختناقهم بدخان الحريق في عين شمس

كشفت تحريات رجال المباحث حول حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، أن الحريق اندلع داخل صالة فقط بالشقة، وتوفي الأطفال الثلاثة نتيجة اختناقهم بسبب الأدخنة الكثيفة، بعدما التهمت النيران محتويات الصالة إثر ماس كهربائي.

وأضافت التحريات حول الحريق، أن الأطفال الثلاثة كانوا بمفردهم داخل الشقة السكنية بعين شمس، وتركهم والديهم فى المكان، وعندما عادوا وجدوهم متوفين نتيجة للحريق بداخل الشقة.

وكان 3 أطفال لقو مصرعهم إثر حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونقل المتوفين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عنها وفاة 3 أطفال ونقلوا إلى المستشفى.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.