ضبط محل تجاري يبيع الملابس المصرية على أنها تركية ببورسعيد

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة بورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية الشهيرة بمدينة بورفؤاد، والتي تقوم ببيع ملابس جاهزة محلية الصنع على انها مستوردة تركى، وذلك بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين للتربح من فارق السعر، بالمخالفة للقرار رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس.

وكانت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد قد شنت حملة بالتنسيق مع إدارة تموين بورفؤاد، وتمكنت من ضبط المحل التجاري، وذلك تنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت وكيل الوزارة بتشديد الرقابة على أسعار السلع ، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

تم تشكيل الحملة بقيادة صابر الليلى رئيساً للحملة والسيد متولى وداليا العطوى كبار مفتشى الرقابة التجارية وبالتنسيق مع مسعد الأمير مدير إدارة تموين بورفؤاد، ةتم التحفظ على كافة المضبوطات من ملابس، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.