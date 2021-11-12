خبراء الأدلة الجنائية يعاينون موقع حريق شقة في عين شمس

قررت النيابة العامة، انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق شقة سكنية في عين شمس راح ضحيتها 3 أطفال، لمعرفة أسبابه والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وأمرت بمناظرة جثث الضحايا وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، تمهيدا لدفنهم.

كان لقي 3 أطفال مصرعهم، إثر اندلاع حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونقل المتوفين إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عنها وفاة 3 أطفال، نقلوا إلى المستشفى.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.