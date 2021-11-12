بدء تقديم طلبات المعلمين بالحصة في أسوان الأحد.. الشروط والآليات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حاجتها للمعلمين للعمل بنظام الحصة، طبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26، بتاريخ 20-9-2021، الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل بالمرحلة "الابتدائية، والإعدادية، مقابل مبلغ 20 جنيها للحصة، ولا يتجاوز 24 حصة أسبوعية.

ونرصد لكم الشروط للمتقدمين، بالإضافة إلى آليات التقديم للعمل بالحصة:

وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب.

2- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالأحقية على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

3- يشترط بحث الموقف الأمني للعمل بنظام الحصه "عن طريق المديرية قبل العمل"

4- لا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي سوف يعمل بها حتى الدرجة الثانية.

5- أن يكون العمل وفقا للعجز التخصصات والأولوية للعجز في المواد الأساسية ومراعاة التوزيع الجغرافي للمتقدم حسب عنوان السكن المدون في الرقم القومي.

6- أن يقبل العمل في أي مدرسة يوجد بها عجز.

آليات التقدم للعمل بالحصة:

1- يتم التقدم بالحصة وفق النموذج المعد من الإدارة التعليمية التابع لها.

2- تقبل طلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14-11-2021 حتى الثلاثاء 16-11- 20 21 بداية من الساعة التاسعة صباحً وحتى الثالثة عصرًا.

3- تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات الموافقة الآتي: “طلب التقدم للعمل بنظام الحصة (من الإدارة التعليمية)، صوره المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي، الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للأناث، 3 صور شخصية حديثة، على أن يتم مطابقة الصور على الأصول عند الاستلام وعلى أن يستلم أن تقدم إيصال استلام من الإدارة”.

4- يرخص للتدريس بموجب خطاب من موجه أول المادة ومعتمد من مدير الإدارة التعليمية بعد اجتياز المقابلة من قبل اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية.