أوكرانيا تجرى مفاوضات مع قطر حول توريدات الغاز المسال

أعلن نائب وزير الطاقة الأوكراني مكسيم نيمتشينوف أن كييف تجري مفاوضات مع قطر حول توريدات الغاز المسال عبر بولندا.

و قال نائب الوزير في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية: "نعمل بالفعل على عقود مباشرة مع قطر. وهذا وضع معقد، لكننا نعمل عليه".

و أشار نيمتشينوف إلى أنه من المقرر أن تأتي التوريدات عبر ميناءين في بولندا، مضيفا أن القدرات التمريرية لتوريد الغاز من بولندا إلى أوكرانيا، والعمل جار لزيادتها.

و كان مكتب الرئيس الأوكراني قد أعلن أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي بحث مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إمكانات توريد الغاز القطري إلى أوكرانيا، و ذلك على هامش المؤتمر حول المناخ يوم 1 نوفمبر.

و علي صعيد آخر ، حث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الطبقة الأوليجاركية في بلاده على عدم إحداث "نقص مفتعل" بإمدادات الطاقة في أوكرانيا، وحذر من "حقبة جهنمية" سيعيشها المخالفون.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال: "كل عام في الخريف والشتاء، تبدأ بعض هياكل د الأوليجاركية لعبة تسمى (النقص المصطنع).. من الأفضل عدم بدء هذه اللعبة، لأنه بالإضافة إلى عجزك المصطنع، هناك موجة من عجزنا الحقيقي عجز في الصبر. وعندما ينفد صبر ملائكة الدولة، يبدأ شخص ما فترة جهنم".

و أضاف: "يمكنك التحقق من ذلك، أو يمكنك فقط مساعدة دولتك.. لا تمتلك الشركات الكبيرة أصولا كبيرة فحسب، بل تمتلك أيضا وعيا كبيرا، و مسؤولية كبيرة".

وتابع: "المهم كذلك أن أزمة الطاقة ليست في أوكرانيا، بل تعصف بالعالم اليوم.. بالطبع، هذا يؤثر أيضا على وضعنا، لكنه بالتأكيد ليس مأساويا كما تصوره بعض وسائل الإعلام الهستيرية، و هو بالتأكيد أفضل في مقارنة بالعديد من الدول الأخرى".