الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسامة نقلى سفير السعودية فى ضيافة «حلم جميل» على المسرح العائم بالمنيل

العرض المسرحي حلم
العرض المسرحي حلم جميل

استقبل الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح،  مساء أمس  الخميسن سعادة أسامة بن أحمد نقلي سفير  المملكة العربية السعودية  بالقاهرة، والذي شهد العرض المسرحي "حلم جميل" على المسرح العائم بالمنيل.

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العرض المسرحي حلم جميل

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان أيمن عزب، ومن إخراج إسلام إمام وذلك بحضور  الدكتور سيد الأمام، والدكتور ياسر علام، والناقد أحمد خميس، والفنان أحمد حلاوة، والفنان عمرو عبدالعزيز، و عدد من الإعلاميين وسط حضور جماهيري كبير.

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العرض المسرحي حلم جميل

وقد أشاد السفير السعودي بالعرض، مؤكدًا على أن  العمل يليق بمصر رائدة الفن و الثقافة وشعبها، والتي علمت العالم العربي الفنون والثقافة، كما وجه الشكر لجميع  القائمين على العرض، وخاصة الفنان سامح حسين.

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العرض المسرحي حلم جميل

يذكر أن "حلم جميل" يقدم حاليًا يوميًا في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وهو عن رائعة "تشارلى شابلن"، وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك  يجول  فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر  التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

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العرض المسرحي حلم جميل

العرض من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

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العرض المسرحي حلم جميل
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العرض المسرحي حلم جميل

العرض المسرحي حلم جميل
العرض المسرحي حلم جميل
عرف راغب السعودية عرض إمام عمل العربية لسعودية سعودي سفير الفن

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