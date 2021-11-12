الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل لبوتين: السلطات البيلاروسية تشن هجوما هجينا على الاتحاد الأوروبى

ميركل
ميركل

اتهمت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اتصال مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات البيلاروسية بشن "هجوم هجين" على الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من أزمة الهجرة.

 

وذكر المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرج، في بيان، أن المستشارة الألمانية والرئيس الروسي تبادلا، خلال اتصال أجرياه اليوم الخميس، الآراء بشأن الأوضاع الحالية على الحدود البيلاروسية البولندية.

 

وشددت المستشارة الألمانية، حسب البيان، "على أن سبب هذه الأوضاع هو النظام البيلاروسي، الذي يستغل الناس العزل في هجوم هجين على الاتحاد الأوروبي".

 

كما تطرقت ميركل إلى "قضايا الأمن في محيط أوكرانيا وشرقها داعية الرئيس الروسي إلى تمرير المفاوضات في صيغة النورماندي لتطبيق اتفاقات مينسك حول التسوية السلمية للنزاع".

 

وسبق أن أجرى بوتين وميركل أمس الأربعاء مكالمة هاتفية أخرى بمبادرة من ألمانيا، حيث دعت المستشارة الرئيس الروسي إلى الضغط على مينسك بغية تسوية أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس.

الاتحاد روسي ميركل الاوروبي الاتحاد الأوروبي هجوم روسية روبي سلطات البيلاروسي بوتين السلطات البيلاروسية تحاد الأوروبي الاتحاد الاوروب

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

فكرى داود: الحاجز البشرى أول كتاب نشرته وصدر عن قصور الثقافة

صابر الرباعى وريهام عبدالحكيم يشعلان حماس جمهور الموسيقى العربية بالإسكندرية (صور)

الشاعرة وفاء بغدادى: ديواني الأول زى الحقيقة بوحى وإلهام أمي

3 أصناف من الخضار تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تفاصيل المران الأخير للفراعنة قبل مواجهة أنجولا

الشيخ عطية صقر يوضح الحالات التى يجوز فيها التفضيل بين الأبناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية