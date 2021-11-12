تقوى العظام وتحمى من السرطان.. فاكهة «تانجونج» الاستوائية صيدلية كاملة بمنزلك

تعتبر الفاكهة من الأطعمة التي لا يمكن أن تضر جسمك، عند تناولها بأعتدال، فهي مليئة بالمعادن والفيتامينات التي تساهم في الحافظ على جسم الإنسان من الإصابة بالأمراض.

"تانجونج" هي فاكهة غريبة لشجرة استوائية تحمل نفس الاسم، فوفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "Healthy" فإن تضمين هذه الفاكهة في نظامك الغذائي بانتظام قدر الإمكان يعد فكرة رائعة، حيث أنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم والحديد وخاصة فيتامين سي.

ما هي فاكهة التانجونج؟

"تانجونج" هي فاكهة استوائية تتحول إلى اللون البرتقالي الأحمر عندما تنضج تمامًا، فعند اللمس، يشعر الجلد بالملمس بسبب وجود شعيرات صغيرة، داخل كل قطعة تانجونج بذرة كبيرة.

لسنوات عديدة حتى الآن، يتم استخدام شجرة تانجونج للأغراض الطبية، حيث يمكن استخدام أي جزء من الشجرة الموجودة بكثرة في الغابات الاستوائية للتعامل مع عدد من المشاكل الصحية.

يمكن غلي اللحاء في الماء واستخدامه لاحقًا لتطهير الجروح وعلاج مشاكل التجميل مثل البثور وحب الشباب، كما يمكن استخدام الأوراق للتخلص من الصداع.

من ناحية أخرى، يمكن تجفيف الأزهار أو تحويلها إلى شاي، وتستخدم عادة لتحسين وظائف المخ وحماية القلب من الإصابة بالأمراض.

فوائد مذهلة للفاكهة الإستوائية؟

يقوي العظام والأسنان:

الكالسيوم هو أحد العناصر الغذائية التي يمكنك الحصول عليها من فاكهة "التانجونج"، وغني عن القول ، أن هذه الفاكهة الغريبة هي شيء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام من خلال تقوية عظامك، بالإضافة إلى التصدي لتلوث الأسنان.

خفض ضغط الدم:

يبحث الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عن الموز بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يمكن أن يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، ووفقًا لخبراء التغذية فهذه الفاكهة غنية بالبوتاسيوم، الأمر الذي يجعلها من الفواكهة الخافضة لضغط الدم.

يمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

ينتج "تانجونج" أيضًا الحديد، وهو معدن يساعد في منع نوع من فقر الدم الذي غالبًا ما يكون بسبب نقص الحديد في النظام الغذائي، فالحديد ضروري لزيادة الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء من أجل النقل المناسب للأكسجين.

يعمل على تطبيع حركة الأمعاء:

يعد تناول فاكهة "تانجونج" بشكل منتظم طريقة فعالة للوقاية من الإمساك، حيث يمكن لهذه الفاكهة الاستوائية أن تحقق ذلك لأنها مصدر ممتاز للألياف الغذائية.

يقول الخبراء، إنه ليس الإمساك وحده الذي يمكن الوقاية منه باتباع نظام غذائي غني بالألياف، ولكن أيضًا البواسير وسرطان القولون وحتى أمراض القلب.

يجعل جهاز المناعة لديك قويًا:

يمكن أن يقلل تناول تانجونج بانتظام من احتمالات الإصابة بعدوى، حيث إنه بسبب كميات فيتامين سي الموجودة فيه يساعد في تعزيز نظام المناعة.