ماذا يحدث لجسمك إذا لم تمارس الرياضة؟

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية من الأمور الصعبة على الكثيرين، فالبعض يجد الراحة في المكوث أمام شاشة التلفاز ممسكًا ببعض الحلوى أو الأطعمة الشهية.

ووفقًا للأطباء بموقع" healthybuilderz" الطبي، فإن الحصول على جرعتك المنتظمة من التمارين لا يقتصر فقط على حرق السعرات الحرارية الزائدة وتقوية العضلات، ولكن أيضًا للحصول على أفضل صحة لجسمك.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث إذا لم تمارس أي شكل من أشكال التمارين على الإطلاق طوال حياتك:

البدانة:

على وجه الخصوص، إذا كنت تحب الأطعمة المحملة بالدهون والسعرات الحرارية، فإن عدم الحصول على جرعتك المعتادة من التمارين يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن.

أوضح الأطباء أنه لا تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى تدمير ثقتك بنفسك واحترامك لذاتك فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تدمير صحتك العامة.

ضغط دم مرتفع:

قد يؤدي عدم ممارسة الرياضة على الإطلاق إلى عدم كفاءة قلبك فيما يفعله، وهو ضخ الدم في جميع أنحاء جسمك، فأنت لا تريد أن يكون قلبك سيئًا في وظيفته لأنه يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل، مثل ارتفاع ضغط الدم، فعندما يرتفع ضغط الدم، يكون نظام القلب والأوعية الدموية بأكمله والعديد من الأعضاء في خطر.

زيادة الكولسترول السيئ:

وفقًا للأطباء، هناك تأثير سلبي آخر لعدم ممارسة الرياضة وهو زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، حيث ثبت علميًا أن ممارسة الرياضة بانتظام تخفض الكوليسترول الضار عن طريق زيادة الكوليسترول.

الأمراض القلبية:

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيئ - يعتبر هذان العاملان من عوامل الخطر لأمراض القلب، ونظرًا لأنه يمكنك الحصول على كليهما من خلال عدم الحصول على جرعتك المعتادة من التمارين، فقد يكون قلبك في خطر، حيث تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة بين سكان العالم.

الضعف العام:

تعتبر ممارسة الرياضة بشكل منتظم طريقة رائعة لبناء العضلات والحفاظ عليها، بدونها تصبح عضلاتك أضعف وقد يتقلص حجمها بالفعل إذا فشلت في ممارسة الأنشطة البدنية والانخراط فيها.

مستويات عالية من التوتر:

في هذه الأيام، الجميع عرضة للتوتر، تتوفر العديد من الأنشطة لتخفيف التوتر، وربما يكون أحد أكثرها فعالية هو ممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب ذلك تعتبر ممارسة الرياضة أيضًا وسيلة ممتازة لمواجهة بعض أسوأ آثار المستويات المرتفعة من التوتر، مثل الأرق والسمنة وأمراض القلب.