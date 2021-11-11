حجز صاحب مخزن لحيازته كميات من الكحوليات مجهولة المصدر بحلوان

قررت نيابة حلوان، حجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته كميات من المواد المطهرة والكحوليات مجهولة المصدر.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط (مالك مخزن تعبئة كحول إيثلين، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وقيامه بتصنيع وتعبئة كميات كبيرة من المواد المطهرة (كحول طبى) مجهولة المصدر، وخلطها بماء مقطر غاشا بذلك جمهور المستهلكين، كما عثر بداخل المصنع المشار إليه على (200 عبوة كحول – 240 لتر ميثانول مذيب عضوى – 600 لتر مياه مقطرة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها -3200 إستيكر – 800 عبوة فارغة معدة للتعبئة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.