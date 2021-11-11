رئيس جامعة طنطا: مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا بدعم السيسى

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن مصر نجحت في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولي اهتماما واضحًا بالقطاع الصحى وتوفير اللقاحات حفاظًا على صحة وسلامة المصريين.

جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر الأمراض الصدرية الذى تنظمه جامعة طنطا بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن تحت عن عنوان «الجديد والأحدث فى الأمراض الصدرية» بفندق كونراد بالقاهرة، والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا.

وأشاد رئيس الجامعة برؤية مصر 2030، والتى وضعت الحياة للكريمة للمواطنين على رأس محاورها تزامنًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري فى ظل الجمهورية الجديدة التى بشر بها ووضع أساساتها الرئيس السيسي، والذى أعطى للعالم كله درسًا عن حقوق الإنسان حينما التقى بنظيره الفرنسى فى قصر الاتحادية يناير 2019.

وأضاف أن الدولة لم تألو جهدًا فى سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية وتقديم سبل الرعاية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا أن فرسان الجيش الأبيض من الأطقم الطبية دروع واقية فى مجابهة فيروس كورونا.

شارك بالحضور نخبة من أساتذة الصدر وعلى رأسهم الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور طارق صفوت أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد حنتيرة وكيل طب طنطا، والدكتور أحمد شوقى رئيس المؤتمر أستاذ الأمراض الصدرية ومدير مستشفى الصدر بجامعة طنطا.