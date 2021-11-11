«التعليم» تعلن مواعيد تدريب معلمي الصف الرابع الإبتدائي للمدارس الخاصة (مستند)

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات بشأن تدريب معلمي المدارس الخاصة عربي لغات للصف الرابع الابتدائي.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

يُرجي التكرم بالتوجيه نحو حضور المستهدفين من معلمي المواد الدراسية بالمدار س الخاصة “عربي- لغات”، وكذلك المدارس التابعة للمعاهد القومية وحضور معلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية وذلك بقاعات الفيديو الافتراضي “الفيديو كونفرانس” بالإدارات والمديريات التعليمية وفقا للجدول التالى..

معلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ١٥ نوفمبر.

معلمي الدراسات الاجتماعية ١٦ نوفمبر.

معلمي اللغة الانجليزية ١٧ نوفمبر.

معلمي المهارات المهنية ١٨ نوفمبر.

وفى سياق متصل وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، التى تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه للمديريات، أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب فى تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:"www.egcovac.mohp.gov.eg"، ثم سيتلقي الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021- 2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.