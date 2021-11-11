«اختلت عجلة القيادة».. إصابة قائد سيارة ملاكى إثر انقلابها بالمقطم

أصيب شخص إثر انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة المقطم، وبإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لمكان الحادث وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث أن اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة تسبب في انقلابها.

تم نشر رجال المرور بمحيط الحادث لسحب الكثافات المرورية وتنظيم حركة السير، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.