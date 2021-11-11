الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اختلت عجلة القيادة».. إصابة قائد سيارة ملاكى إثر انقلابها بالمقطم

إصابة قائد سيارة
إصابة قائد سيارة ملاكي إثر انقلابها

أصيب شخص إثر انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة المقطم، وبإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لمكان الحادث وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث أن اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة تسبب في انقلابها. 

تم نشر رجال المرور بمحيط الحادث لسحب الكثافات المرورية وتنظيم حركة السير، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

انقلاب سيارته الملاكي الأجهزة الأمنية

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