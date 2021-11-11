الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى إصابات كورونا

كورونا في هولندا
كورونا في هولندا

أعلنت هولندا، اليوم، رقما قياسيا جديدا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت هولندا 12 الفاً و723 اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و277 ألفا و31 إصابة، والوفيات إلى 19 ألفا و79 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و227 ألفا و482 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

هولندا كورونا المستجد سجلت رقما قياسيا

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