مصرع عامل فى حادث تصادم بالمعصرة

لقي عامل مصرعه، صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجته النارية بأحد الشوارع بمنطقة المعصرة، بالقاهرة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث بأحد الشوارع بدائرة القسم، ومصرع شخص.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المواطن "صابر حسين"، 46 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، حال سيره بدراجته البخارية اصطدم بسيارة بسبب السرعة الزائدة.

وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة المتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.