تجديد حبس المتهم بطعن خطيب شقيقته بـ«سلاح أبيض» في الخانكة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم الخميس، حبس المتهم بالشروع في قتل خطيب شقيقته، بعد مشاجرة نشبت بينهما بالسلاح الأبيض "مطواة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "إ.ع “، 23 سنة، تعدى على خطيب شقيقته بسلاح أبيض "مطواة"، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية.

وأقر المتهم بأنه يعمل بمصنع بمدينة العبور منذ سنتين، وعندما تقدم المجنى عليه لخطبة شقيقته طلب منه مساعدته فى العمل معه بالمصنع، وبالفعل ساعده حتى تمكن من الالتحاق معه بالعمل وبعد شهرين من إلحاقه بالعمل، طلب منه الإشتراك معهم فى الجمعية التي يقومون فيها بتجميع مبلغ شهري وإعطائه لأحد فيهم واشترط عليهم بأن يكون أول الحاصلين عليها مبررا بأنه يسعى لشراء شقة عقد قديم، وفور حصوله على الجمعية التى تبلغ 40 ألف جنيه، ترك المصنع واختفى و قطع علاقته بشقيقته، وبعد بحث تمكن المتهم من العثور عليه حتى يحصل منه على المبلغ المالي الذى استولى عليه لكنه أنكر حصوله على أي أموال مما دفع المتهم إلى التعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه".

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص، يفيد بقيام عامل بالتعدى على آخر بسلاح أبيض،وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.