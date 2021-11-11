الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار زيوت الطعام للجملة بالسوق المحلي اليوم الخميس

زبت الطعام
زبت الطعام

تباينت أسعار زيوت الطعام في الأسواق المحلية لدى تجار الجملة، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، حيث ثبت سعر طن زيت الذرة الخام والمكرر، زيت عباد الشمس المكرر، بينما ارتفع سعر زيت الأولين، وتراجع سعر طن زيت الصويا المكرر، على المستوى المحلي.

أسعار زيوت الطعام للجملة بالسوق المحلي اليوم 

وثبتت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، حيث بلغ سعر الطن 18,500 جنيه للطن، كما استقرت أيضًا أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24,500 جنيه.

وأيضًا شهدت أسعار زيت عباد الشمس مكرر، استقرارًا ليسجل سعر الطن 26,400 جنيه ،فيما ارتفعت أسعار زيت الأولين بمقدار 100 جنيه في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 22,200 جنيه للطن.

وتراجعت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي بنحو 200 جنيه ، لتبلغ القيمة الشرائية 24,600 جنيه للطن.

أسعار زيوت الطعام للجملة بالسوق المحلي اليوم 

تباينت أسعار زيوت الطعام في الأسواق المحلية لدى تجار الجملة، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، أسعار الزيوت النباتية حيث ثبت سعر طن زيت الذرة الخام والمكرر، زيت عباد الشمس المكرر، بينما ارتفع سعر زيت الأولين، و تراجع سعر طن زيت الصويا المكرر، على المستوى المحلي.

ثبتت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، حيث بلغ سعر الطن 18,500 جنيه للطن ،كما استقرت أيضًا أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24,500 جنيه.

وأيضًا شهدت أسعار زيت عباد الشمس مكرر، استقرارًا ليسجل سعر الطن 26,400 جنيه ،فيما ارتفعت أسعار زيت الأولين بمقدار 100 جنيه في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 22,200 جنيه للطن.

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وائل لطفي

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