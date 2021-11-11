الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تؤكد وقوفها إلى جانب بنجلاديش في إيجاد حل دائم لقضية الروهينجا

الروهينجا
الروهينجا

أكد القادة الفرنسيون، لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، أن فرنسا تقف بقوة مع بنجلاديش في إيجاد حل دائم لقضية لاجئي "الروهينجا" التي طال أمدها.

صرح بذلك وزير خارجية بنجلاديش، أبو الكلام عبدالمؤمن، للصحفيين تعليقًا على محادثات الشيخة حسينة، مع مختلف القادة رفيعي المستوى في فرنسا، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء جان كاستكس، في إطار زيارتها الحالية لباريس، وفقا لوكالة أنباء "يو إن بي" البنجالية.

وأوضح عبدالمؤمن، أن قضية الروهينجا تصدرت اللقاءات مع جميع القادة الفرنسيين، وخاصة الرئيس الفرنسي، وأن الجانب البنجالي أبلغ القادة الفرنسيين، خلال الاجتماعات بأن بنجلاديش تحاول إيجاد حل دائم للأزمة عبر مختلف القنوات، حتى أنها ذهبت إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "أبلغنا القادة الفرنسيين بأن العالم الغربي لا يزال يواصل أعماله التجارية ميانمار، وأنهم بحاجة إلى وقف ذلك في محاولة لممارسة الضغط عليهم".

باريس داكا قضية الروهينجا الروهينجا بنجلاديش فرنسا

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وائل لطفي

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