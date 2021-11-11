الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«المجتمعات العمرانية» تنظم دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية بالمدن الذكية

الدكتور وليد عباس،
الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأن الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط، نظمت دورة تدريبية بعنوان  "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية  ودورها فى إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية"، تحت إشراف المهندس  أحمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة وبمشاركة أجهزة مدن (المنيا الجديدة - حدائق اكتوبر - إخميم الجديدة - أسوان الجديدة - السادات - الصالحية الجديدة - القاهرة الجديدة - غرب قنا الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - 15 مايو )، بهدف تقديم الدعم التكنولوجي لجميع الأجهزة التابعة للهيئة مباشرة.

وأضاف عباس، أنه في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الأراضى تحت ولاية الهيئة ودعم متخذي القرار، ومن خلال استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، تم اعداد قاعدة بيانات جغرافية  للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل ON Lain على ربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة ويتم استخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

وأكد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة بما يساعد على تطوير العمل وتيسير عملية التواصل بين رئاسة الهيئة والأجهزة التابعة لها.

الاسكان المجتمعات العمرانية

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