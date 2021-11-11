الاتحاد الأوروبى وإندونيسيا يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف

عقد الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا حوارهما السادس حول السياسة الأمنية، حيث ذكر الاتحاد أن هذا الحوار يسهم في تعزيز التعاون بشأن القضايا الأمنية.

وقال الاتحاد إن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا التي تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة المخدرات، وحفظ السلام وإدارة الأزمات، والأمن البحري، والأمن السيبراني، وعدم الانتشار، وإدارة الكوارث.

وقام الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا بتقييم التقدم الجيد في تنفيذ شراكتهما في السنوات الماضية.

وعقد الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني ورش عمل عبر الإنترنت لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات التي تغطي قضايا مثل حماية الأطفال المرتبطين بالجماعات الإرهابية ومعاملتهم، وزيادة استخدام التكنولوجيا المالية وروابطها فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، ومكافحة الخطاب المتطرف العنيف، وتدابير بناء الثقة في الفضاء الإلكتروني.

كما أكد الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا مجددًا التزامهما بالتعاون في منصات متعددة الأطراف في هذه المجالات.

كما تناول الحوار التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا في مكافحة المخدرات وناقش طرق تعزيز استجابتهما السياسية من خلال سياسات شاملة لمكافحة المخدرات، بما في ذلك إعادة التأهيل.

وفي مجال حفظ السلام وإدارة الأزمات، شدد الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا على أهمية تعزيز دور المرأة في عمليات السلام، وسلط الطرفان الضوء على أهمية التعاون في التوعية بالحالة البحرية.