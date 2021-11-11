الخميس 11 نوفمبر 2021
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الثقافة

طرح النسخة العربية لكتاب «المُستشارة.. مسيرة أنجيلا ميركل الملحمية»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، النسخة العربية لكتاب "المُستشارة .. مسيرة أنجيلا ميركل الملحمية"، من تأليف كاتي مارتون، وترجمة ماجد حامد.

يرصد كتاب "المُستشارة.. مسيرة أنجيلا ميركل الملحمية" ويوثق السيرة الذاتية لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، سيرة تستعرض بالتفصيل صعودها الملحوظ وتألقها السياسي لتصبح أقوى امرأة في العالم، يجمع الكتاب بين سيرة ذاتية آسرة، وقصة إنسانية، لشخصية ارتقت لتصبح زعيمة الغرب غير الرسمية
شرعت كاتبة السيرة الذاتية المشهورة كاتي مارتون في اختراق لغز أنجيلا ميركل لتطلعنا على مسيرتها حتى أصبحت ما هي عليه.

ووجدت الإجابة في عبقرية إنجيلا ميركل السياسية التي أظهرت قدرة استثنائية في مجادلة خصومها بدل محادثتهم، وبراعة في التفاوض جعلتها تعقد الصفقات من دون أن تساوم على مبادئها، ودهاء جعلها تُقرّب خصومها السياسيين منها وتعيّنهم في حكوماتها وتتبنى سياساتهم وتجرّدهم من الشعارات التي يمكنهم أن يستخدموها ضدها.

كما صدرت عن ذات الدار، مجموعة قصصية للكاتبة دكتورة هدي عيد، تحت عنوان "الحصان الأبيض"، ومما جاء علي غلافها الخلفي: تضيء هذه المجموعة القصصية – كلّ بحسب موضوعها – على حياة المراهق، وتوضح له مآزمه النفسيّة؛ وتوقظ فيه عنفوان شبابه، وثورته وتمرّده، وجنونه وجموحه، وانطلاقته وحبّه للتفوّق.

وتعكس تقلباته المزاجيّة ورفضه الآخر النمطي، وتبيّن استغاثته الصامتة بأبويه، وحاجته إليهما، فتتمثل في القصص حركية الشباب مقابل سكون الكبار، وتُظهر شغف الشباب بالجديد الذي يشدّد على دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمار تقنياتها، كما لا يهمل السرد أن يبثّ بين طيّاته قيماً أخلاقّية عديدة.

وفي الرواية، صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية جديدة بعنوان "بنات لحلوحة.. الرواية القاتلة"، من تأليف الكاتبة ابتسام تريسي.

كما يُصدر قريبًا عن نفس الدار، رواية الكاتب وليد عودة الجديدة "برتقالة جدتي" على إيقاع التطور الدرامي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وعملية التهويد التي تتعرض لها القدس؛ والتي تأتي على المقدّسات والناس، وفي ظل خضوع القضية الفلسطينية لتجاذبات محلية وإقليمية ودولية وهي ما تزال رهينة الاحتلال والتهويد.

"برتقالة جدتي" حكاية شعب من لحم ودم، يحيا فوق أرض عربية الهوية له فيها تراث وتفاصيل وذكريات أكثر من أن تُحصى، وأبعد من أن يُغيبها النسيان، هذا ما تقوله الرواية بتفاصيلها التي تواكب اقتحام الإسرائيلين المسجد الأقصى ومحاولة طرد بعض العائلات الفلسطينية من بيوتها في أحد أحياء القدس الشرقية والحرب الأخيرة على غزة. 

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الدار العربية ناشرون انجيلا ميركل المستشارة الملحمية الحصان الأبيض الرواية القاتلة برتقالة جدتي

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