شكرى يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع سيناتور أمريكى

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، الجهود التنموية في مصر خلال اتصال هاتفي بالسيناتور بيل هاجرتي.

وكذلك، بحث شكري وهاجرتي سبل تعزير التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ذلك الاتصال جاء في ختام زيارة شكري إلى واشنطن.

واختتم شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي ناقش العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

والتقى شكري، خلال وجوده في واشنطن، بنظيره الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الولايات المتحدة رفيعي المستوى من دوائر صنع القرار.