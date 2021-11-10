الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع سيناتور أمريكى

شكري
شكري

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، الجهود التنموية في مصر خلال اتصال هاتفي بالسيناتور بيل هاجرتي.

وكذلك، بحث شكري وهاجرتي سبل تعزير التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ذلك الاتصال جاء في ختام زيارة شكري إلى واشنطن. 

واختتم شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي ناقش العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

والتقى شكري، خلال وجوده في واشنطن، بنظيره الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الولايات المتحدة رفيعي المستوى من دوائر صنع القرار. 

وزير الخارجية عضو الكونجرس مصر سيناتور التعاون الثنائي التنمية

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