وزيرة الثقافة تنعى التشكيلية جاذبية سرى: فقدنا مبدعة من طراز خاص

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التشكيلية الرائدة جاذبية سري التى غيبها الموت اليوم الأربعاء 10 نوفمبر عن عمر يناهز 96 عامًا، وقالت إن الراحلة إحدى العلامات البارزة فى مجال التشكيل المصرى والعربى، مضيفة أنها مبدعة من طراز خاص وسجلت بأعمالها تفاصيل الحياة فى المجتمع بأسلوب متفرد، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن جاذبية سرى من مواليد أكتوبر 1925 أقامت أكثر من 70 معرضًا تشكيليًا في مصر والعالم كما عملت بالتدريس بالعديد من الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة واقتنيت أعمالها في كثير من المتاحف العالمية والمصرية والعربية، حصدت العديد من الجوائز، المحلية والعالمية منها جائزة روما عام 1952، الجائزة الكبرى الرابعة للفن العالمي المعاصر موناكو عام 1968 جائزة الدولة التشجيعية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية عام 1993 وغيرها.