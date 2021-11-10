الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تنعى التشكيلية جاذبية سرى: فقدنا مبدعة من طراز خاص

إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التشكيلية الرائدة جاذبية سري التى غيبها الموت اليوم الأربعاء 10 نوفمبر عن عمر يناهز 96 عامًا، وقالت إن الراحلة إحدى العلامات البارزة فى مجال التشكيل المصرى والعربى، مضيفة أنها مبدعة من طراز خاص وسجلت بأعمالها تفاصيل الحياة فى المجتمع بأسلوب متفرد، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن جاذبية سرى من مواليد أكتوبر 1925 أقامت أكثر من 70 معرضًا تشكيليًا في مصر والعالم كما عملت بالتدريس بالعديد من الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة واقتنيت أعمالها في كثير من المتاحف العالمية والمصرية والعربية، حصدت العديد من الجوائز، المحلية والعالمية منها جائزة روما عام 1952، الجائزة الكبرى الرابعة للفن العالمي المعاصر موناكو عام 1968 جائزة الدولة التشجيعية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية عام 1993 وغيرها.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جائزة الدولة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاف اليوم الأربعاء 10 نوفمبر لفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الجائزة لفنون والعالم إيناس الامري انها والفن ربى لجائزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

بعد عودتها للقاهرة.. فاتن موسى: لم أجد متعلقاتى الشخصية بمنزل الزوجية

الحكومة: لن نربط تسجيل المرافق بالتسجيل العقارى

الصحة: 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية الراغبين فى «التقسيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية

حزب إسرائيلى يؤكد رفضه الاعتراف بالبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية