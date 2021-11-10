«على الحجار» يستعد لطرح أغنيات ألبومه الجديد

يواصل النجم على الحجار، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال الحجار، إنه يعمل على ألبومه الجديد منذ أكثر من عام ونصف العام وأنهى تسجيل عدد كبير منها، مُشيرًا إلى أن ألبومه الجديد يضم عددًا مختلفًا من الأشكال الموسيقية التى تُناسب جميع الأعمار.

وأضاف أنه من المقرر أن يستقر على ١٢ أغنية فقط، لتكون ضمن أغنيات الألبوم القادم، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بطرحها للجمهور بشكل منفرد على فترات زمنية مُحددة على طريقة الـ"سنجل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

ويتعاون على الحجار فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين هم: حلمي بكر وأحمد الحجار وناصر رشوان ومصطفى إبراهيم وسالم الشهباني وعازف الجاز أسامة عز الدين، وشريف صبحي.

ويحيي على الحجار، اليوم الأربعاء، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا.



وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقي العربية على مدار 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والتي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى "مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان".