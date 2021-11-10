منسق الأمم المتحدة بلبنان تؤكد أهمية حل الأزمات المتراكمة لتعافى البلاد واستقرارها

أكدت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، أهمية حل الأزمات المتراكمة في البلاد من أجل تعافي لبنان واستقراره.

جاء ذلك خلال لقاء المسئولة الأممية اليوم الأربعاء، مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب.

وناقش الجانبان -خلال اللقاء- آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في لبنان.

وقد أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن الأولويات الاستراتيجية للبنان والأمم المتحدة في الفترة المقبلة، تتمثل في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في عموم البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء المنسق الأممي، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وقال المنسق الأممي إن الأمم المتحدة موجودة في لبنان، تحقيقًا لصالح لبنان وضمن إطار ولايتها، مؤكدًا أنه يتطلع إلى شراكة قوية مع رئيس المجلس النيابي في هذا الصدد.