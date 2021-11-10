«النسل الطيب».. كيف تحمي مصر أطفالها المغتربين من الخلافات الأسرية؟

أعربت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصريين نبيلة مكرم، عن سعادتها بإطلاق مبادرة النسل الطيب بالتعاون مع «وحدة لم الشمل» بالأزهر، والتي تهدف إلى حماية أطفال الوالدين المصريين في الخارج من الخلافات الأسرية.

تهدف المبادرة التي أطلقت خلال مشاركة «مكرم» في الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مبادرة «بيت الأسرة المصرية»، إلى تسوية أي نزاعات عائلية للمصريين في الخارج، حتى لا يتأثر أطفال الجيل الثاني والثالث بهذا الخلاف الذي غالبًا ما يكون له عواقب سلبية عليهم.

وأوضحت الوزيرة، أن المبادرة جاءت بعد تلقي العديد من الاستفسارات والشكاوى، وتهدف إلى طمأنة المصريين بالخارج على وقوف الدولة معهم، ومن لديه أي استفسارات حول مشاكل أسرية من المصريين بالخارج أو عائلاتهم يتوجب عليهم التسجيل عبر بوابة مشيخة الأزهر «وحدة لم الشمل».

ويمكن للوافدين أيضًا الاتصال بالخط الساخن 19906 ، من أجل حماية الأجيال، حيث أنهم بحاجة إلى تقوية أواصر الاتصال بسبب وجود خلافات أسرية تمنع الأطفال في بعض الأحيان من العودة إلى الوطن.

وأضافت: «نسعى للحفاظ على الصحة النفسية لأطفالنا في الخارج، مؤكدة أن عودتهم إلى الوطن مهمة من خلال التسوية الأسرية للحفاظ على النسل الطيب من عوامل الانحراف التي قد تؤدي بهم إلى الجريمة وعدم الاستقرار النفسي».

وحدة «لم الشمل»

وعن «وحدة لم الشمل»، فقد دشن مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية وحدة إلكترونية تحت شعار «لم الشمل»، تهدف إلى توعية أفراد الأسرة الواحدة من أضرار الطلاق ومحاولة الصلح بين المتخاصمين من الأزواج قبل اللجوء إلى القضاء ومحاكمة الأسرة بجميع محافظات الجمهورية.

وتتكون من لجان المصالحة التي تزور جميع المدن والقرى في مصر من 6 أشخاص متخصصين في حل المشاكل الزوجية 3 من الرجال و3 من النساء، لمناقشة الطرفين «الزوجة والزوج» في جميع خلافاتهم للوقوف على أسبابها، ومحاولة إيجاد حلول ترضي الطرفين خاصة في حالة وجود أطفال.