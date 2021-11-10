الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«النسل الطيب».. كيف تحمي مصر أطفالها المغتربين من الخلافات الأسرية؟

مبادرة النسل الطيب
مبادرة النسل الطيب

أعربت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصريين نبيلة مكرم، عن سعادتها بإطلاق مبادرة النسل الطيب بالتعاون مع «وحدة لم الشمل» بالأزهر، والتي تهدف إلى حماية أطفال الوالدين المصريين في الخارج من الخلافات الأسرية.

تهدف المبادرة التي أطلقت خلال مشاركة «مكرم» في الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مبادرة «بيت الأسرة المصرية»، إلى تسوية أي نزاعات عائلية للمصريين في الخارج، حتى لا يتأثر أطفال الجيل الثاني والثالث بهذا الخلاف الذي غالبًا ما يكون له عواقب سلبية عليهم.

وأوضحت الوزيرة، أن المبادرة جاءت بعد تلقي العديد من الاستفسارات والشكاوى، وتهدف إلى طمأنة المصريين بالخارج على وقوف الدولة معهم، ومن لديه أي استفسارات حول مشاكل أسرية من المصريين بالخارج أو عائلاتهم يتوجب عليهم التسجيل عبر بوابة مشيخة الأزهر «وحدة لم الشمل».

ويمكن للوافدين أيضًا الاتصال بالخط الساخن 19906 ، من أجل حماية الأجيال، حيث أنهم بحاجة إلى تقوية أواصر الاتصال بسبب وجود خلافات أسرية تمنع الأطفال في بعض الأحيان من العودة إلى الوطن.

وأضافت: «نسعى للحفاظ على الصحة النفسية لأطفالنا في الخارج، مؤكدة أن عودتهم إلى الوطن مهمة من خلال التسوية الأسرية للحفاظ على النسل الطيب من عوامل الانحراف التي قد تؤدي بهم إلى الجريمة وعدم الاستقرار النفسي».

وحدة «لم الشمل»

وعن «وحدة لم الشمل»، فقد دشن مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية وحدة إلكترونية تحت شعار «لم الشمل»، تهدف إلى توعية أفراد الأسرة الواحدة من أضرار الطلاق ومحاولة الصلح بين المتخاصمين من الأزواج قبل اللجوء إلى القضاء ومحاكمة الأسرة بجميع محافظات الجمهورية.

وتتكون من لجان المصالحة التي تزور جميع المدن والقرى في مصر من 6 أشخاص متخصصين في حل المشاكل الزوجية 3 من الرجال و3 من النساء، لمناقشة الطرفين «الزوجة والزوج» في جميع خلافاتهم للوقوف على أسبابها، ومحاولة إيجاد حلول ترضي الطرفين خاصة في حالة وجود أطفال.

النسل الطيب نبيلة مكرم وحده لم الشمل مبادرة الأزهر الأطفال المغتربين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«الحلم قرَّب».. «المتحدة» تطلق أكبر مسابقة لاكتشاف وتبنِّى المواهب

وزير الاتصالات: القطاع ساهم في الناتج المحلي بـ 5٪ خلال 2020-2021

انطلاق فعاليات مهرجان التمور بالواحات البحرية بمشاركة 80 عارضًا.. غدًا

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

غرق عامل فى بئر مياه على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

حزب إسرائيلى يؤكد رفضه الاعتراف بالبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)