الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالنصب على عدد من المواطنين فى الجيزة

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس متهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم استولى على أموال راغبى العمل داخل البلاد، وأدار شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالداخل فى العجوزة بالجيزة، وزعم توفير فرص عمل لهم بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أعلن عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل للشباب، بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية من ضحاياه بادعاء أنها رسوم إدارية خلافًا للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كميات من خطابات ترشيح للالتحاق بوظائف - مستندات خاصة براغبى التوظيف).

وأمكن الاستدلال على 7 مواطنين من المجنى عليهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم بوظائف داخل البلاد، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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