حبس سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة الإسكندرية ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحه جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مستريحة الإسكندرية استولت على أموال المواطنين بزعم تسهيل الحصول على قروض.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله، بلاغا من شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم منتحلة صفة مديرة بأحد البنوك زاعمةً قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهم على قروض بنكية، محل عملها بمبالغ مالية كبيرة “على خلاف الحقيقة”.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.