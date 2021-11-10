الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها التونسية مجالات التعاون البيئي

الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالسيدة ليلى الشيخاوى وزيرة البيئة التونسية لمناقشة مجالات التعاون البيئي المستقبلية والقائمة بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف الـ26 باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بجلاسكو.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين البلدين والبرنامج التنفيذى فى عدد من المجالات البيئية، وخلال اللقاء تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال بلورة المشروعات القابلة للحصول على التمويل من الصناديق التمويلية للمناخ مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

وتابع الجانبان خلال اللقاء توصيات الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة المصرية التونسية فى مجالات حماية البيئة ومنها المخلفات، والإدارة الساحلية المتكاملة، والاقتصاد الأخضر والتشريعات البيئية.

ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة التونسية عن سعادتها لاستضافة مصر للمؤتمر القادم  لتغير المناخ (cop27)، وخاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة العرب، مؤكدة أن بلادها لن تتوانى عن تقديم الدعم والتعاون لإنجاح هذا المؤتمر، مشيدة بالتعاون البناء بين البلدين لا سيما وأن المشاكل البيئية متشابهة الى حد كبير، مؤكدة على السعى لتفعيل مجالات التعاون القائمة بين البلدين والتى تشمل العديد من المجالات البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة التونسية إلى أهمية الاستفادة من خبرات مصر فى رصد تلوث الهواء من خلال المعامل المتنقلة ، ومحطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، وايضا استخدام تقنية الأقمار الصناعية فى التعامل مع المخلفات الزراعية التى تستخدمها مصر للتعامل مع تلك المخلفات، ونظم الإنذار المبكر.

واتفق الجانبان على إيفاد بعثة من دولة تونس الشقيقة إلى جمهورية مصر العربية لزيارة المحميات الطبيعية وذلك فى إطار تبادل الخبرات فى مجال السياحة البيئية.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة التونسية التعاون البيئي المستقبلية تغير المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«حضور مصري بالقارة السمراء».. أوجه التعاون بين مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

الرئيس السيسى: نؤكد رؤيتنا لجعل النيل شريان حياة لجميع شعوب دول الحوض

محمود المهدي يعود إلى منة عرفة.. مصدر يكشف كواليس جلسة الصلح (خاص)

السر في «أبو عمر».. تفاصيل رحلة كاظم الساهر إلى مصر (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب