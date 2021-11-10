الإمارات ترسل إمدادات طبية عاجلة إلى سيراليون

بعد انفجار محطة وقود في «فريتاون»..

أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 16 طنًا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى سيراليون، للتخفيف من حدة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة فريتاون، الناجمة عن انفجار في محطة وقود، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والإصابات بحروق شديدة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأعربت الإمارات - بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام) - عن تضامنها مع حكومة وشعب سيراليون في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في تعزيز قدرة المستشفيات في العاصمة فريتاون، على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدة الأطقم الطبية على القيام بدورها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وتسعى الإمارات - دائمًا - إلى مد يد العون للدول الشقيقة في مثل هذه الظروف، والتي تتطلب التضامن والتعاون على مختلف المستويات، حيث يعكس هذا الدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في توفير الاحتياجات الأساسية، للتخفيف عن كاهل المتضررين بسبب الآثار السلبية التي تخلفها الكوارث.