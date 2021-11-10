الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة: «مشروعك» ساهم فى منح قروض لشباب المحافظة بـ2.8 مليار جنيه

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 2 مليار و 860 مليون و 403 ألف جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل عدد 30 ألف و 550 مشروعاً استثماريا متنوعاً " تجارى - صناعى - زراعى - خدمى "حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 85 ألف و 444 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة،مشيرا الى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطنى .  

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك " أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية ، 7% للمشروعات التجارية 12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية ؛ وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية .

هذا وقد وجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .

السيسي البحيرة عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة مبادرة الرئيس التنمية المستدامة الثروة الحيوانية

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