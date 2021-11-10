الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تتقدم بطلب لاستضافة «COP 28» في 2023

محمد بن زايد
محمد بن زايد

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، إن دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة (مؤتمر COP 28) في 2023، أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أيدت طلبنا الكثير من الدول، ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين.. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

وفي سياقٍ متصل، دعت المملكة المتحدة، موريتانيا، إلى الانضمام إلى إعلان قمة المناخ "كوب 26" حول الغابات واستخدام الأراضي، خصوصًا بعد انضمامها لمبادرات حول الفحم والطاقة النظيفية.

وأشار بيان صادر عن وزارة البيئة الموريتانية، أن الدعوة جاءت خلال لقاء عمل بين وزيرة البيئة والتنمية الموريتانية، مريم بكاي، وسفيرة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جانيت روكان، في شأن قمة المناخ (كوب 26).

وأعلن قادة العالم في مؤتمر المناخ، التزامهم بوقف إزالة الغابات بحلول 2030 لحماية المناخ.

وتعهدت 12 دولة بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال العامة بين 2021 و2025 لمساعدة الدول النامية، لاستعادة الأراضي التي تعرضت لانحلال التربة والتصدي لحرائق الغابات.

محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي COP 28 الإمارات

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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