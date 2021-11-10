الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فايزر تقدم طلبا لليابان لترخيص لقاحها الخاص بالأطفال ما بين 5 و11 عاماً

فايزر
فايزر

تقدمت شركة فايزر الأمريكية إلى وزارة الصحة اليابانية بطلب لتوسيع الترخيص لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا، ليشمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، حسبما ذكرت الشركة في بيان صدر اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية بأن لقاح "كوميرناتي" من إنتاج بيونتِك/فايزِر هو أول لقاح مضاد لكورونا معتمد لعامة الناس في اليابان فبراير الماضي، مع العلم أن البلاد أجازت أيضا استخدام لقاحي موديرنا وأسترازينيكا.

يذكر أن لقاح فايزر يقدم حاليا لمن هم في سن الـ12 عامًا فما فوق .. وفي حالة موافقة وزارة الصحة اليابانية، سيكون فايزر أول لقاح للأطفال دون سن 12 عامًا في اليابان.

وبحسب أحدث الإحصائيات، تم تحصين حوالي 74 ٪ من سكان اليابان بشكل كامل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ الحكومة في إعطاء جرعات معززة بحلول نهاية عام 2021 الجاري.

طوكيو فايزر اليابان

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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