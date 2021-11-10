الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن القبض على 15 متسللا من سوريا غرب نينوى

قوة أمنية عراقية
قوة أمنية عراقية

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، من القبض على ١٥ متسللا من سوريا غرب نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "القطاعات الماسكة بمعلومات دقيقة  شعبة استخبارات الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التأكد من تحرك مجموعة من الأشخاص داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية، محاولين التسلل عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى المحاذية للشريط الحدودي".

وتابع البيان "على ضوء ذلك وبالتعاون مع  استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 71 وقوة من اللواء، تم نصب كمين للمجموعة المتسللة والقبض عليها حال دخولها الاراضي العراقية".

وأضاف، أن "المتسللين تبين أنهم 15 شخصا يحملون الجنسية السورية"، مؤكداً أنه "تم اعادتهم الى الاراضي السورية من خلال مركز التنسيق المشترك".

وأعلنت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم، اعتقال المستشار العسكري بتنظيم داعش الإرهابي لما يسمى "بولاية نينوى".

ووفق بيان لجهاز "الأمن الوطني" فإنه "بجهد استخباري مستند إلى معلومات دقيقة، تمت الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى ولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من إحدى دول الجوار (لم يسمها)".

 وأوضح أنه "تم تدوين أقواله حيث اعترف بقيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير".

وأشار إلى أنه "تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في عصابات داعش أهمها أمير لأحد قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة علاوة على المسؤول المالي لذات الولاية".

ولفت البيان إلى أنه "تمت إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه". 

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي ، قال المستشار الأمني والعسكري لمحافظ صلاح الدين، كاوه شيخاني، إن "عناصر من داعش قامت بقتل شخصين كانا يصطادان السمك من نهر قريب من قضاء آمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين".

كما أعلنت "العمليات المشتركة" صباح اليوم، مقتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية، أحد أخطر المناطق إرهابا عند الأطراف الشمالية للعاصمة بغداد.

وتنشط خلايا داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد في استهداف القطعات الأمنية والمناطق النائية والقروية في البلاد.

ورغم انتهاء معارك التحرير باسترداد آخر معاقل داعش في الموصل قبل أربع سنوات، إلا أن التنظيم عاد منذ مطلع العام الماضي، بعمليات مهاجمة واختطاف أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

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