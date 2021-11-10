الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة الرحلات الجوية بين مطارى القاهرة والدوحة الفترة المقبلة

الطيار عمرو أبوالعينين
الطيار عمرو أبوالعينين

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية للطيران ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة رحلاتها الجوية الدولية بين مطارى القاهرة والدوحة الدوليين، في ظل زيادة الحجوزات للسفر والتنقل بين البلدين خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن رحلات شركة مصر للطيران بين مطارى القاهرة والدوحة تشهد زيادة في الأعداد الركابية لمختلف الجنسيات، حيث تسير الشركة الوطنية للطيران رحلتين يوميا بين القاهرة والدوحة، عقب عودة الملاحة الجوية بين الدولتين خلال الشهور الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن معدلات التشغيل الجوية بين المطارات المصرية والدوحة تشهد امتلاء كبيرا بمقاعد الناقل الجوي الوطني بالدولتين، حيث بدأت شركة الخطوط الجوية القطرية زيادة رحلاتها الجوية بين القاهرة والدوحة إلى رحلتين يوميا، بالإضافة الى الرحلات الجوية السياحية بين مطارات الغردقة وشرم الشيخ والدوحة.

وأوضحت المصادر، أن شركة مصر للطيران تستخدم أحدث الطائرات لديها لنقل الوفود الركابية بين مطارى القاهرة والدوحة، عقب تطوير الاسطول الجوي للشركة، كما تستخدم الشركة الجوية القطرية طرازات بوينج 777 وايرباص 330 والتين تتسعان لما يقرب من 275 راكبا بمختلف الدرجات على متن الطائرة.

وأكدت المصادر، أن افتتاح شركة مصر للطيران لمكتبها الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات الماضية، نتيجة زيادة الإقبال من جانب الركاب مختلفي الجنسيات المقيمين بالدوحة، ولتسهيل عمليات السفر والتنقل على عملاء الشركة الوطنية بدولة قطر الشقيقة.

وتابعت المصادر، أن مصر للطيران تحرص على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على جميع رحلاتها الجوية بمرحلتى السفر والوصول، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين واطقم الطائرات، في ظل استمرار تفشي الوباء القاتل بمختلف أنحاء العالم حتى الآن.

اخبار مطار القاهرة مطار الدوحة اخبار مصر للطيران الخطوط الجوية القطرية تنشيط الحركة الجوية والسياحية

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