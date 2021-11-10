الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سكرتير الأمن القومى الروسى يؤكد أهمية «صيغة موسكو» للمحادثات بشأن أفغانستان

سكرتير الأمن القومي
سكرتير الأمن القومي الروسي

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن صيغة موسكو حول أفغانستان تحتفظ بإمكانيات كبيرة تجعل من الممكن تنسيق الجهود لتعزيز التسوية في أفغانستان.

وقال باتروشيف، خلال جلسة "حوار دلهي للأمن الإقليمي في أفغانستان" المنعقدة في نيودلهي، بحسب وكالة أنباء " سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نرى أن صيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان تحتفظ بإمكانياتها الكبيرة، مما يجعل من الممكن تنسيق الجهود لتعزيز التسوية الأفغانية، مع مراعاة الظروف السياسية الراهنة في هذا البلد".

وأضاف:"أود الإشارة إلى أن وفود جميع البلدان الحاضرة اليوم قد شاركت في اللقاء الثالث لصيغة موسكو، للمشاورات حول أفغانستان في 20 أكتوبر الماضي، والتي أكدت نجاعتها بفعل التمثيل الواسع للأطراف المعنية"، موضحًا أنه تم وضع أساس جيد في موسكو لتحديد مواقف بلداننا من تطوير الحوار مع طالبان والتنسيق العملي لجهود جميع الدول المعنية في المنطقة.

وتابع: "تشكل الاجتماعات متعددة الأطراف لأمناء مجالس الأمن بشأن القضية الأفغانية شكلاً هامًا يسمح على أعلى المستويات بمناقشة مجموعة كاملة من المشاكل المتعلقة بتطور الوضع في أفغانستان، وتطوير تدابير عملية لمواجهة التحديات والتهديدات الصادرة من الأراضي الأفغانية"، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه الممارسة في المستقبل من خلال إدراج قضايا إقليمية أخرى على جدول الأعمال.

وينعقد "حوار دلهي حول الأمن الإقليمي في أفغانستان" بمشاركة مستشاري الأمن القومي لعدة بلدان، حيث يحضر الاجتماع ممثلو الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

موسكو أفغانستان صيغة موسكو الأمن القومي الروسي

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وائل لطفي

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