زيادة الرحلات الجوية بين مطارى القاهرة وعمان الفترة المقبلة

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، بأن الحركة الجوية والركابية بين مطارى القاهرة وعمان بالمملكة الهاشمية الأردنية، ستشهد زيادة في معدلات التشغيل في ظل الحجوزات المختلفة من جانب الوفود الركابية والراغبة في السفر والتنقل بين البلدين خلال الفترة الأخيرة عبر مختلف شركات الطيران المصرية والأردنية.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن الحركة الركابية بين مطارى القاهرة وعمان الدوليين تشهد زيادة هائلة في الوفود الركابية مختلفة الجنسيات عبر مختلف شركات الطيران الخاصة والوطنية بالبلدين، حيث سيتم زيادة عدد الرحلات بجداول التشغيل المقررة بمطار القاهرة الدولي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر، إلى أن الحركة الجوية بين القاهرة ومختلف المطارات العربية تشهد حاليا زيادة ملحوظة للغاية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم، وذلك عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة بتلك الدول، مشددا على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بجميع الرحلات الجوية بمرحلتى السفر والوصول.

هذا وتشهد المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية خلال الفترة الراهنة زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات تزامنا مع بداية الفصل الشتوي الجديد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات المصرية، في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها جميع دول العالم.

ويولي مسئولي وزارة الطيران المدنى بقيادة الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب اهتماما كبيرا في زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى المدن السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتميز بها منظومة المطارات المصرية، فضلًا عن السمعة الطيبة التى تحظى بها في سوق النقل الجوي العالمي وبالأخص منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.