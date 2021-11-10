الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس يسلّم وثائق تخص «ترامب» في قضية اقتحام «الكابيتول»

ترامب
ترامب

تعتزم لجنة برلمانية بالكونجرس - تحقق في ملابسات اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مبنى "الكابيتول" في يناير الماضي - تسليم وثائق تتعلق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في ذلك الهجوم. 

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، جاء ذلك بعدما سمحت قاضية فيدرالية تانيا تشوتكان، اليوم الأربعاء، للبيت الأبيض بأن تتسلم الوثائق التي تتعلق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في ذلك الهجوم.

ونقلت صحيفة "واشنطت بوست" الأمريكية، عن "تشوتكان"، في معرض حكمها الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، إن "المحكمة تعتبر أن المصلحة العامة تكمن في السماح - وليس في عرقلة - بالإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في دراسة الأحداث التي أدّت إلى 6 يناير وتلك التي وقعت فيه، والبحث في إمكانية سن تشريع يمنع منعًا مطلقًا مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجددًا".

ولم تفصل "تشوتكان"، في صحة الحُجة القانونية التي ساقها محامو ترامب، بأن السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب أن تظل بعيدة عن أيدي اللجنة.

وحاول "ترامب" - على وجه الخصوص - منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.

وبرر محامو "ترامب"، أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق، بحق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معينة، لكن القاضية "تشاتكان"، رفضت هذه المبررات، مؤكدة أن "الرؤساء ليسوا ملوكًا والمدعي ليس رئيسًا".

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن محاميي "ترامب"، يعتزمون استئناف هذا الحكم.

ويأتي قرار القاضية "تشاتكان"، بعد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونجرس، دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض "كايلي ماكناني".

مبنى الكابيتول أمريكا الرئيس دونالد ترامب لجنة برلمانية

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