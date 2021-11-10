الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وتعدم 143 ألف دجاجة

اليابان تعلن ظهور أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا الموسم

اليابان
اليابان

قالت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن اليابان اكتشفت أول ظهور لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021، حيث تم رصد حالة "إنفلونزا طيور شديدة العدوى" في مزرعة في شمال شرق البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان على موقعها على الإنترنت، إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا، وقالت إنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.

وقالت الوزارة "في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج".

وفي الشتاء الماضي، شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع، حيث تم إعدام أكثر من ثلاثة ملايين دجاجة، وتضرر ربع مقاطعات البلاد.

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