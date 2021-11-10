أمسية ثقافية لمناقشة ديوان «سبورة الحلم أتملت» فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تحتضن قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "سبورة الحلم أتملت"، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، من تأليف الشاعر علي نوح، ويناقش الديوان الناقد الدكتور مرسي عواد، أستاذ النقد بكلية الآداب ببورسعيد، ويدير الأمسية الشاعر أشرف دسوقي علي.

وعلي نوح شاعر عامية، وعضو أمانة مؤتمر أدباء مصر، سبق وصدر له عدد من الأعمال الشعرية نذكر من بينها: ديوان "الحرف التاسع والعشرين"، عن النشر العام بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن ديوان "سبورة الحلم أتملت"، للشاعر علي نوح، والمعنونة بــ ا"صطباحة" نقرأ:

خلصّ الأمل..

واللي رسم.. جوَّا العيون أبابيل حياة..فاردة الجناح ...ومضللة كُل الحارات... لكن الدروب أتعثرت ...

فأتكسرت دقات قلوبنا الطيبة ...واتسطرت.. فوق صفحة المكتوب دموع... شرخت براءة حلمنا ... يا فجرنا المغصوب على.. أمضاء حضور... تاه الشروق عن شمسنا... والإنشراح ..أعلن نهاية حصته... ودروس مناهج عشقنا.. قد أدبرت عنها العقول... فأزاي حندخل لأمتحان.. وبصيص لـُقنا المنتظر.. رافض يدق لنا الجرس..

ــ فرقة التنورة التراثية بقبة الغوري

وفي السابعة من مساء نفس اليوم أيضا، تواصل فرقة التنورة التراثية، عروضها بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، حيث تقدم الفرقة عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية: الربابة -السلامية -المزمار- الصاجات - المزمار- الطبلة، كما يقوم بالغناء بمصاحبة الرقص منشد شعبى يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني.

يشار إلى أن فرقة التنورة التراثية، إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة. تكونت فى فبراير 1988 بمقر قصر الغورى للتراث وهو قصر متخصص بهدف إحياء الأشكال التراثية الفنية التى اندثرت أو هى على وشك الاندثار وتقدم عروضها بصفة دورية طوال العام أيام السبت والأربعاء بوكالة الغورى شارع الأزهر.

كما شاركت فرقة التنورة التراثية، في كل المناسبات الوطنية داخل مصر، وشاركت وتشارك في برنامج التبادل الثقافى الخارجي والمهرجانات الدولية وقد زارت الفرقة وقدمت عروضها في كل من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، النمسا، التشيك، المجر، رومانيا، بلغاريا، سويسرا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، البرتغال، بريطانيا، إيطاليا، اليونان، مالطا، السويد، النرويج، الدانمارك، وغيرها.

وتعتمد عناصر الرقص بالفرقة تعتمد على راقص التنورة ( اللفيف) والراقصين (الحناتية) الذين يرقصون بآلة الإيقاع (المزهر)، وجميع أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين تلقائيين تعلموا فنون الرقص والعزف والغناء عن آبائهم وأجداهم.

كما يعقد في بيت العيني، في الثانية من بعد ظهر الأربعاء أيضا، ورش الفنون التشكيلية للأطفال تحت عنوان "مصريتنا"، احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت إشراف الفنانة دعاء فتحي.

ــ الفنان"ليث صديق" في ضيافة بيت العود العربي

كما يستضيف بيت العود العربي، في مقره الكائن ببيت الهراوي خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل موسيقية لآلة الكمان يقدمها الفنان ليث صديق.

والفنان "ليث صديق"، هو عازف أردني من أصول عراقية، درس الموسيقي الغربية الكلاسيكية في أشهر الأكاديميات المتخصصة ومنها مدرسة "تشاتهام" في بريطانيا، وجامعة "بيركلي" بالولايات المتحدة الأمريكية. فاز بالجائزة الثانية في مسابقة "سايفرت" الدولية للكمان ببولندا والتي منحته لقب "عازف كمان استثنائي"، كما حصل علي جائزة " الفنان العالمي لعام 2020" بمهرجان بوسطن للموسيقي عام 2020، كما يشرف حاليا على مشروع موسيقي بمركز «كارنيجي هول للموسيقى» في نيويورك لتعليم أساسيات الموسيقى العربية.