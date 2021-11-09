جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بأطفيح

تجري قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، محاولات مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمعدية منية الرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص بمعدية منية الرقة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية، وبالفحص تبين غرق "أحمد عمر ص أ" في العقد الثاني من عمره، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.