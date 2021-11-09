الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد حرصه على حماية الانتقال والتحول الديمقراطي بالسودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان وسفراء دول الترويكا

جدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، حرصه على حماية الانتقال والتحول الديمقراطي.

 

جاء ذلك خلال استقبال عبد الفتاح البرهان، اليوم، سفراء دول الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج المعتمدين لدى الخرطوم؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية في السودان، بحسب وكالة أنباء السودان "سونا". 

 

وجدد البرهان حرصه على حماية الانتقال وإنجاح التحول الديمقراطي وقيام الانتخابات وصولا الى حكومة مدنية منتخبة. 

 

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الحوار مع القوى السياسية بالبلاد والإسراع في تشكيل مجلسي السيادة والوزراء من كفاءات وطنية مستقلة وإكمال هياكل السلطة الانتقالية. 

 

ودعا اللقاء إلى ضرورة التعاون المشترك بين دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والسودان لتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح شعوب تلك البلدان والسودان وإنجاح التحول الديمقراطي في الخرطوم.

القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة بريطانيا النرويج السودان

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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