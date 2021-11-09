الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موجة غضب أمريكية ضد دوقة ساسكس: «لم ننتخب ميجان ماركل»

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الشعب الأمريكي بدأ يرفض تدخلات ميجان ميركل في السياسة الأمريكية واستغلالها للقبها الملكي البريطاني لتحقيق طموحاتها الشخصية.
وتابعت الصحيفة أن المضيفين الأمريكيين عبروا عن ضيقهم من دوقة ساسكس قائلين: "لم ننتخب ميجان ماركل"، بعد الضغط الذي مارسته على أعضاء مجلس الشيوخ.
وأضافت أن دوقة ساسكس تعرضت لانتقادات بسبب الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أشار معلق ملكي إلى أن الدوقة غير منتخبة.
واتصلت ميجان ماركل البالغة من العمر 40 عامًا، بالسيناتور الجمهوري شيلي مور كابيتو وسوزان كولينز بشأن أرقامهما الخاصة لطلب دعم إجازة ابوية مدفوعة الأجر وتعليقها على سياسة المناخ. 
وأكدت الصحيفة أن ميجان منحت السناتور الديمقراطي كيرستن جيليبراند أرقامها الخاصة باعتبارها دوقة ساسكس وقالت إنها ستكون جزءًا من مجموعة للعمل في مقترح إجازة مدفوعة الأجر طويلة الأجل. 
لكن المعلقة الملكية هيلاري فوردويتش أشارت إلى أن ميجان غير منتخبة ولا ينبغي أن تكون في هذا المنصب.
وأضافت فوردويتش: "على الجانب الأمريكي يرى الشعب أنه لم ينتخب ميجان حتى تتحدث باسمهم بصفتها الملكية البريطانية".
وتابعت: "ميجان لم تكتفي بالاعضاء الذين تم الإعلان عنهم حيث أجرت اتصالات عديدة بعدد من النواب".
واستطردت قائلة "من خول لها التحدث باسم الشعب الأمريكي لم ينتخبها احد او يطالبها بالتدخل في مثل هذه المسألة".
وتأتي تعليقاتها بعد أن قرر الأمير هاري التحدث عن "آلة الكذب على الإنترنت" في حدث نظمته وسائل الإعلام.
ومن المقرر أن يشارك في مناقشة حول المعلومات الخاطئة خلال قمة RE: WIRED في 9 نوفمبر الجاري.
هاري البالغ من العمر 37 عامًا، سيشارك في المناقشة الافتراضية التي تنظمها مجلة ويرد، يعيش الآن في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس منذ استقالته من مهامه كعضو بارز في العائلة المالكة العام الماضي.

هاري ميجان الكونجرس اجازة امريكية

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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