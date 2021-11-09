ضبط سائق توك توك تشاجر مع 3 طالبات فى البساتين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق توك توك بعد مشاجرة مع 3 طالبات بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي بوجود تجمع لعدد من الأهالي وتعديهم على سائق توك توك بالضرب المبرح، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن 3 طالبات إعدادي كن يستقللن توك توك وفي منتصف الطريق عرض السائق على إحداهن مبادلة أرقام الهواتف فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فقامت الطالبات بالاستغاثة بالأهالي وأمسكوا بالسائق وتعدوا عليه بالضرب وقامت أجهزة الأمن بإنقاذه من أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.