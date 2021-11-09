الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق توك توك تشاجر مع 3 طالبات فى البساتين

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق توك توك بعد مشاجرة مع 3 طالبات بمنطقة البساتين.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي بوجود تجمع لعدد من الأهالي وتعديهم على سائق توك توك بالضرب المبرح، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن 3 طالبات إعدادي كن يستقللن توك توك وفي منتصف الطريق عرض السائق على إحداهن مبادلة أرقام الهواتف فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فقامت الطالبات بالاستغاثة بالأهالي وأمسكوا بالسائق وتعدوا عليه بالضرب وقامت أجهزة الأمن بإنقاذه من أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.

سائق توكتوك مشاجرة 9 طالبات البساتين

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وائل لطفي

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